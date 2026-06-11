Ефимов: жители еще 75 домов оформили документы на квартиры по реновации

Весной оформление документов на комфортные квартиры по программе реновации завершили жители из 75 ветхих домов столицы, заявил глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Известно, что жители 59 из них уже переехали в современные ЖК.

«Этой весной оформление документов на равнозначные квартиры по программе реновации завершили москвичи из 75 старых домов, что в полтора раза больше, чем за зимние месяцы. Всего в них проживали более 13,4 тыс. человек. После окончания переезда расселенные дома начнут готовить к сносу, чтобы на их месте возвести жилые комплексы для дальнейшей реализации программы. Как правило, 97% жителей ветхих домов становятся новоселами в первые 3 месяца с начала расселения», — передает слова Ефимова пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы.

Документы на новое жилье участники программы реновации оформляют в центрах информирования, которые на время переселения работают на первых этажах новостроек.

«Больше всего зданий, в которых все жители заключили договоры на комфортное жилье, появилось этой весной на востоке и юго-востоке столицы — по 13. На северо-востоке Москвы весной прибавилось 12 таких домов, а на западе — восемь. Взамен квартир в старых домах участники программы получили равнозначное жилье с улучшенной отделкой», — прокомментировала министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Екатерина Соловьева.

Упростить и ускорить процесс переезда позволяет суперсервис «Переезд по программе реновации».

В департаменте градостроительной политики добавили, что минувшей весной в рамках реализации программы реновации услугой «Помощь в переезде» воспользовались свыше 4 тыс. семей.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что программа реновации помогает формировать гармоничную безбарьерную среду.

Больше информации о реновации можно найти на портале mos.ru. Подробнее о квартирах и домах по программе доступно по ссылке.