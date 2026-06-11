Невролог назвала самые ранние признаки рассеянного склероза
Самые ранние признаки рассеянного склероза часто выглядят «размыто» и легко списываются на усталость или стресс. Чаще всего это внезапное онемение, покалывание, слабость в руке или ноге, двоение в глазах, нечеткость зрения на один глаз, сильная утомляемость и неустойчивость при ходьбе. Об этом рассказала РИАМО врач-невролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Галина Чудинская.
На что обратить внимание
Одним из самых типичных ранних симптомов считаются нарушения чувствительности: «мурашки», онемение пальцев, участков лица или ног, ощущение электрического прострела при движении головой. Еще один частый ранний сигнал — проблемы со зрением: затуманивание, снижение остроты зрения, ощущение «шторки» или выпадение части поля зрения на один глаз, а также двоение.
Какие симптомы бывают еще
У некоторых людей первыми появляются шаткость, неловкость движений, головокружение, мышечная слабость, затруднения с мочеиспусканием и выраженная усталость, не объяснимая нагрузкой. Иногда болезнь начинается почти незаметно и долго проявляется короткими эпизодами, которые потом проходят сами, из-за чего человек не связывает их с серьезным заболеванием.
Когда идти к врачу
Если онемение, двоение в глазах, слабость в конечности или резкое ухудшение зрения держатся больше суток, повторяются или усиливаются, нужно идти к неврологу.
Врач подчеркнула, что чем раньше начать обследование, тем больше шансов подтвердить диагноз на ранней стадии и замедлить развитие болезни.
11 июня в России проводится Общероссийский день рассеянного склероза. Он был учрежден с целью привлечения внимания общественности к этому серьезному неврологическому заболеванию, поддержки пациентов и информирования о симптомах.
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