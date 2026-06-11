сегодня в 07:25

9 нестационарных торговых объектов на юге Москвы реализуют на торгах

На аукционы выставили 9 нестационарных торговых объектов на юге столицы. Победители торгов смогут организовать там точки общепита и пункты проката спортинвентаря, сообщил руководитель Департамента Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Он подчеркнул, что участие в торгах позволяет начать бизнес с небольшими вложениями.

«На городские аукционы регулярно выставляются НТО по всей Москве, подходящие для разных видов деятельности: от продажи сезонной продукции до проката оборудования. Победители торгов смогут открыть 6 павильонов с общепитом и 3 пункта проката спортинвентаря в парке „Братеевская пойма“ и Братеевском каскадном парке», — сказал Пуртов.

Площадь объектов под общепит — от 16,95 до 157,6 кв. м, под прокат — от 63,64 до 119,64 кв. м.

Прием заявок на участие в торгах завершится 26 июня и 3 июля, в зависимости от лота. Аукционы пройдут 1 и 8 июля.

Вся информация о лотах (фото, документы, условия продажи) представлена на Инвестпортале столицы.

Больше материалов об экономике столицы — в официальном канале Комплекса экономической политики в мессенджере МАКС.