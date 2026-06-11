Педиатр рассказала россиянкам, как кормить ребенка, чтобы он вырос высоким

Старший врач-педиатр АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Екатерина Морозова в разговоре с РИАМО рассказала, от чего зависит рост ребенка. По словам эксперта, это динамичный процесс, который определяют генетика и среда, однако родители все равно могут повлиять на развитие ребенка.

По словам Морозовой, наследственность влияет на рост на 60–80 процентов. Остальное приходится на питание, гормоны, физическую активность и даже экологию.

Педиатр привела простую формулу для ориентировочного расчета. Для мальчика: (рост отца + рост матери + 13 см) / 2 ± 8 см. Для девочки: (рост отца + рост матери — 13 см) / 2 ± 8 см. Если родители невысокие, рассчитывать на рекордный скачок не стоит. Однако на 20–40 процентов повлиять на рост можно — через коррекцию образа жизни и питания.

Врач подчеркнула, что ключевые модифицируемые факторы — это белок, витамин D и сон. Недостаток белка, кальция и цинка тормозят рост, что можно контролировать питанием и витаминами. Дефицит витамина D (менее 20 нг/мл) вызывает рахит. А недосыпание снижает выработку гормона роста на 20–30 процентов, особенно у малышей. Детям до трех лет нужно спать 11–14 часов, дошкольникам — 10–12 часов.

Морозова порекомендовала родителям вести дневник роста: измерять ребенка ежемесячно до трех лет, затем ежеквартально. Отставание более чем на две линии на перцентильной сетке — повод обратиться к врачу. Педиатр отметила, что вырастить более высокого ребенка можно через коррекцию его развития.

Доктор призвала не верить в «волшебные» биодобавки: только клинически доказанный подход дает результат. При серьезном отставании (ниже 3-го перцентиля) необходимо обследование у эндокринолога.

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