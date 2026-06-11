Венок из штрафов: что будет, если сорвать цветы или кукурузу на поле

Сорвать букетик васильков на чужом поле — это не такая уж и безобидная шалость, как кажется. Любое поле — частная или арендованная собственность, и урожай на нем кому-то принадлежит, сообщила РИАМО юрист Софья Вагова.

«Васильки, ромашки и прочие „дикие“ цветы, выросшие среди посевов, формально тоже часть угодий, а значит, их выдергивание без разрешения владельца — это посягательство на чужое имущество», — сказала Вагова.

Она уточнила, что на практике за букет полевых цветов вряд ли кто-то побежит в полицию, но юридически основания для претензий есть, особенно если при этом вытоптаны посевы.

По ее словам, с кукурузой и капустой все серьезнее. Здесь речь уже о хищении сельхозпродукции. Если стоимость украденного небольшая, это мелкое хищение — административный штраф. Но если набрали мешками, на сумму покрупнее, либо действовали группой, то это уже уголовная статья — кража, с реальной перспективой судимости.

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