сегодня в 06:49

Иран сообщил об уничтожении американских истребителей на авиабазе в Иордании

Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил об успешных ударах по американской авиабазе Аль-Азрак в Иордании и уничтожении истребителей ВС США, сообщает ТАСС сообщает агентство Tasnim.

В заявлении КСИР говорится, что воздушно-космические силы Корпуса с применением 12 баллистических ракет нанесли удары по местам дислокации американских истребителей F-35, F-15 и F-16, а также по ключевым объектам армии США на авиабазе и командном центре Аль-Азрак.

В результате уничтожены эти объекты и большое количество истребителей.

Ранее президент США Дональд Трамп не исключил новой масштабной бомбардировки Ирана.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.