Спрос на туристическое жилье в Подмосковье вырос на 10%

Так, число бронирований в регионе выросло за первую неделю июня на 10% год к году.

Лидером по летнему спросу в Московской области стал Сергиев Посад, на который приходится 8% всех заказов в регионе. Кроме того, он демонстрирует самую быструю динамику среди популярных направлений Подмосковья — количество бронирований выросло почти на треть (+31% год к году).

Рост интереса к направлению может быть связан с развитием событийного туризма: в этом году тут проходит ряд крупных культурных, гастрономических и спортивных мероприятий.

Второе место по числу летних бронирований заняла Коломна с долей 7% от общего объема заказов. Город остается одним из самых востребованных направлений для семейных поездок благодаря большому числу исторических памятников и разнообразным гастрономическим проектам. В топ-5 также вошли Клин (5% от всех бронирований), Серпухов (4%) и Звенигород (3%).

Наиболее востребованным типом туристического жилья в Подмосковье остаются отели — на них приходится 57% всех летних бронирований. Средний чек в этом сегменте составляет 10 тыс. рублей за ночь. На апартаменты и мини-отели приходится по 11% заказов, средний чек — 3,9 тыс. и 4,4 тыс. рублей соответственно. Гостевые дома выбрали 6% путешественников, средний чек в них составляет 6,9 тыс.рублей за ночь.

«Подмосковье остается одним из самых устойчивых туристических рынков страны благодаря высокой востребованности со стороны жителей столичной агломерации. Первые результаты летнего сезона показывают, что формат коротких поездок сохраняет популярность, а города с богатым историко-культурным наследием продолжают привлекать путешественников, дополняя традиционные экскурсионные возможности новыми культурными и событийными проектами», — сказала исполнительный директор Bronevik.com Марина Гончаренко.

В целом по Подмосковью средний чек за бронирование увеличился на 9% и достиг 8,2 тыс. рублей за ночь. Это существенно выше аналогичного показателя по России, который составляет 6,6 тыс. рублей.

Средняя продолжительность проживания в подмосковных летних бронированиях составляет два дня, что свидетельствует о популярности коротких путешествий и поездок выходного в Подмосковье дня среди жителей Москвы и соседних регионов.