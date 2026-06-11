Вопрос честности с собой: нормально ли общаться с бывшим партнером

Общение с бывшими — это не вопрос морали, это вопрос честности с собой. Универсального ответа нет, но есть четкие маркеры, которые помогают разобраться. Об этом РИАМО сообщил психолог Юрий Падоров.

Если расставание было мягким, оба человека действительно отпустили ситуацию, нет скрытых надежд и новые партнеры не страдают — дружба с бывшим вполне здоровая история.

«Такое бывает, это реально. Но чаще картина другая. Люди продолжают общаться, потому что не могут отпустить, потому что общение с бывшим — это способ держать запасной аэродром, заглушать тревогу одиночества или сохранять иллюзию контроля над тем, что уже закончилось. Это не дружба — это незавершенный гештальт в красивой упаковке», — сказал эксперт.

Отдельная история — когда один отпустил, а второй нет. Здесь общение становится жестоким по отношению к тому, кто еще любит. Еще важный момент — реакция нынешнего партнера.

«Если ваше общение с бывшим системно разрушает текущие отношения, это сигнал пересмотреть приоритеты. Здоровый критерий простой: спросите себя честно, зачем вам это общение. Если ответ прозрачный и не про боль — окей. Если начинаете придумывать объяснения — там что-то не то», — добавил психолог.

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