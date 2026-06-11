Не пытайтесь сбежать: как вести себя при встрече с шаровой молнией

При встрече со светящимся шаром нельзя паниковать, размахивать предметами или пытаться его сбить, сообщил РИАМО инженер-конструктор Сергей Уйманов.

«Если говорить о безопасности, то чаще всего шаровую молнию связывают с обычной линейной молнией. Предполагается, что она может возникать как побочный результат мощного электрического разряда. Ведет она себя по-разному. Иногда взрывается, иногда исчезает практически бесследно, иногда просто рассеивается, особенно при контакте с землей, которая способна поглощать большие электрические заряды», — рассказал Уйманов.

Он подчеркнул, что если шаровая молния появилась рядом, главное — не паниковать.

«Не стоит бежать и создавать сильные потоки воздуха. Лучше спокойно и медленно отойти в сторону. Ни в коем случае не пытаться ее трогать, сбивать или воздействовать на нее каким-либо предметом», — предупредил эксперт.

Уйманов уточнил, что это настолько редкое явление, что большинству людей оно никогда не встретится.

«Хотя в последние годы грозовых фронтов стало больше, в том числе в Московском регионе, поэтому вероятность увидеть шаровую молнию теоретически существует. Но она остается очень низкой», — заключил специалист.

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