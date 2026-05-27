Норвегия войдет в состав «ядерного зонтика» Франции

Норвегия присоединится к «ядерному зонтику» Франции. Об этом заявил премьер-министр страны Йонас Гар Стере, сообщает Reuters .

Норвежский премьер отправился во Францию, чтобы встретиться с лидером страны Эммануэлем Макроном и подписать оборонное соглашение, по которому Норвегия присоединится к ядерной инициативе Парижа.

При этом он отметил, что ядерное оружие не будет размещаться на территории Норвегии в мирное время.

Ранее Франция обновила ядерную стратегию и заявила о готовности распространить ее на всю Европу. Париж допускает рост арсенала и обсуждает сотрудничество с союзниками.

