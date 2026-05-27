Полянский: Запад находится близко к прямой конфронтации с Россией

Постоянный представитель РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Дмитрий Полянский заявил, что западные страны вплотную подошли к прямому участию в военных действиях против России, сообщают « Известия ».

«Если там (на Украине — ред.) размещается производство (западных — ред.) беспилотников, у нас есть все основания наносить по ним удары. Если речь идет о пропуске через воздушное пространство, тоже я думаю, наши военные знают, что в таких случаях нужно делать», — отметил он.

Полянский также подчеркнул, что западные страны трактуют терпение и гуманизм России как проявление слабости.

«И делают это абсолютно зря», — отметил он.

Ранее военкор Александр Коц назвал удар по колледжу в Старобельске совместной операцией Украины и западных стран. На месте обнаружили фрагменты дронов с иностранными комплектующими и терминалы Starlink.

