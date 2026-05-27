Россия знает, что теракт ВСУ в Старобельске был осуществлен при помощи БПЛА западного производства, заявил постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский, сообщает сообщает RT .

Мы знаем, что они (БПЛА, — прим. ред.) производятся в некоторых европейских странах», — заявил он.

По его словам, Россия открыто сообщила странам ОБСЕ местонахождение предприятий, занятых производством беспилотников для Украины.

22 мая ВСУ нанесли удары беспилотниками по колледжу в Старобельске. В результате пострадали 65 человек, 21 — погибли. Все погибшие — студенты в возрасте от 18 до 22 лет.

