Автомобиль смяло о столб в Петербурге, водитель погиб

Вечером 27 мая в Петербурге автомобиль врезался в столб. В результате ДТП водитель погиб, сообщает РЕН ТВ .

По словам очевидцев, красная легковушка стояла на выезде — в нее впечатался вылетевший с дороги «КамАЗ».

Как рассказали свидетели произошедшего, фура не справилась с управлением и вылетела на газон. Легковой автомобиль поворачивал с заправки налево — готовился к выезду.

На место происшествия прибыли экстренные службы.

Ранее в Осинниках грузовик «Шахман» с углем опрокинулся на припаркованный автомобиль, после чего в ДТП попал еще один участник движения. Травмы получили пять человек.

