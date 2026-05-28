FT: скелет тираннозавра возрастом 67 млн лет выставили на аукцион

Скелет тираннозавра возрастом 67 млн лет выставлен на аукцион с оценочной стоимостью от 30 до 40 млн долларов, сообщает ТАСС со ссылкой на Financial Times (FT)

Торги планируется провести торги 14 июля.

Это один из наиболее полных доступных скелетов «ящера-титана». Он получил прозвище Гас в честь Гэри «Гаса» Ликинга, владельца ранчо в Южной Дакоте. На этой территории в 2021 году были найдены окаменелые останки доисторического двуногого хищника.

Ранее в Амстердаме представили сумку из коллагена, полученного из окаменелостей тираннозавра рекса. Стартовая цена изделия составляет 500 тысяч евро.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.