В Амстердаме выставили на продажу сумку из «кожи» тираннозавра за 500 тыс евро

Сумку из коллагена тираннозавра рекса покажут в музее Art Zoo в Нидерландах

В Амстердаме представили сумку из коллагена, полученного из окаменелостей тираннозавра рекса. Стартовая цена изделия составляет 500 тысяч евро, сообщает «Царьград» .

Сумку создали ученые и дизайнеры на основе древних белковых фрагментов, извлеченных из останков динозавра. По данным Reuters, изделие будет экспонироваться в музее Art Zoo под макетом тираннозавра до 11 мая, после чего его планируют продать на аукционе.

Глава компании The Organoid Company Томас Митчелл признался, что при разработке материала возникало «много технических сложностей».

Проект задуман как демонстрация возможностей лабораторно выращенной кожи, которую авторы рассматривают как более экологичную альтернативу традиционным материалам.

Однако часть ученых относится к инициативе скептически. Палеонтолог Свободного университета Амстердама Мелани Дьюринг пояснила, что коллаген в костях динозавров сохраняется лишь в виде отдельных фрагментов, и их недостаточно для полноценного воссоздания кожи.

