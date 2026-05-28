Силы ПВО сбили беспилотник ВСУ в Севастополе

сегодня в 03:38

Военные отражают атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Севастополе, сбит беспилотник, сообщил губернатор Михаил Развожаев на платформе Max.

«… работает ПВО и мобильные огневые группы. Уже сбит один БПЛА в районе Северной стороны», — сообщил он.

О пострадавших и повреждениях инфраструктуры не сообщается.

Ранее сообщалось, что после ночной попытки ВСУ ударить по Севастополю был найден контейнер со взрывчаткой, сброшенный с беспилотника. Он похож на коробку, которая снаружи обшита пенопластом.

