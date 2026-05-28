сегодня в 04:03

Аэропорт Нижнего Новгорода принимает и отправляет рейсы по согласованию

Аэропорт Нижнего Новгорода принимает и отправляет самолеты по согласованию с соответствующими органами, сообщили в пресс-службе Росавиации.

Отмечается, что аэропорт принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани.

Возможны корректировки в расписании рейсов. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

Ранее сообщалось, что в московских аэропортах из-за ограничений на использование воздушного пространства массово задерживают рейсы, пассажиры ждут вылета сутками. Транспортная прокуратура начала проверки.

