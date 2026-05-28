У берегов Аляски произошло землетрясение магнитудой 5,6
У берегов американского штата Аляска произошло землетрясение, сообщает RT.
Магнитуда подземных толчков составила 5,6.
Эпицентр землетрясения располагался в 68 километрах к юго-востоку от острова Адак. Очаг залегал на глубине 22,7 километров.
Ранее директор Института геофизики УрО РАН Ирина Козлова призвала расширить сеть сейсмических станций в Свердловской области после трех землетрясений в майские праздники.
Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.