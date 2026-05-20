Ученые призвали усилить контроль за землетрясениями на Урале

В майские праздники в Свердловской области зафиксировали три землетрясения: два в Североуральске и одно под Краснотурьинском. Магнитуда всех толчков составила 4 балла. Видимые разрушения, как правило, начинаются при 5 баллах и выше.

Директор Института геофизики УрО РАН Ирина Козлова заявила, что региону необходим более тщательный контроль сейсмической обстановки.

«Нужно мониторить обязательно сейсмическую обстановку. К сожалению, у нас в области – так как мы не сейсмоактивные –очень слабо развиты эти сети. На мой взгляд это неправильно, так как у нас много карьерных взрывов, много шахт, сильно развитая горнодобывающая отрасль и нужно мониторить, что происходит, как меняется техногенная сейсмичность. У нас всего 2 станции в области, это очень мало и этого недостаточно для точного определения координат, глубины, магнитуды», — рассказала она.

По данным ученых, ежегодно в регионе происходит около 1000 сейсмических событий. Примерно 90% из них связаны с карьерными взрывами, около 1,5% составляют природные землетрясения.

