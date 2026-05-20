Напекло голову: почему люди становятся дикими из-за жары

Связь между жарой и агрессивным поведением давно подтверждена исследованиями. При высокой температуре организм испытывает физиологический стресс: нарушается сон, снижается уровень серотонина, растет раздражительность, сообщила РИАМО психолог Арина Сурина.

По ее словам, человек становится менее терпимым, хуже контролирует эмоции и быстрее срывается на окружающих. Статистика показывает, что в периоды аномальной жары действительно фиксируется рост бытовых конфликтов, семейного насилия и уличной агрессии.

«Это не случайность, а закономерность. Дискомфорт от жары снижает порог терпимости, а хроническое недосыпание из-за духоты дополнительно ослабляет самоконтроль. Особенно уязвимы люди с нестабильной психикой, алкогольной зависимостью или в условиях социального стресса», — сказала психолог.

Чтобы снизить риск конфликтов, по мнению Суриной, важно осознавать влияние жары на состояние, избегать провоцирующих ситуаций, больше отдыхать и поддерживать водный баланс.

