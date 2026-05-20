Сергей Жуков выпустит летом альбом «Врубай на полную»

Лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков сообщил о выходе нового альбома «Врубай на полную», в который войдет более 10 ранее не издававшихся песен. Релиз запланирован на лето, передает Общественная Служба Новостей .

Сергей Жуков рассказал, что группа впервые почти за 15 лет представит полностью новый материал. В альбом войдут более десяти композиций без ремейков и переработок старых хитов. Песни будут выходить поочередно в формате синглов, а официальная премьера состоится на концерте в Лужниках.

«Впервые спустя почти 15 лет мы подарим слушателям новые композиции. Они никогда не звучали нигде, я их не исполнял. Будем поочередно выпускать их синглами. А премьера состоится во время концерта в Лужниках. Я бережно отношусь к каждой из этих песен, и мне важно, чтобы слушатель оценил их. Я мог давно уже выпустить эти треки, но они должны были, что называется, настояться. Там есть лирические песни, но также много драйва», — сказал Жуков.

Артист добавил, что альбом выпустят не только в цифровом формате, но и на дисках и кассетах.

«Это дань традициям. Мы всегда выпускали свои песни на кассетах, поэтому не хотим нарушать обычай», — заключил певец.

