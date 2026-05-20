18:17

В Томской области школьникам запретили носить одежду с иностранными надписями

В школах Томской области запретили ученикам носить одежду с надписями на иностранных языках. Эту меру объяснили необходимостью «противодействия пропаганде противоправного поведения».

В частности, новые правила ввели в школе в городе Кедровый. Приказ о запрете одежды с иностранными надписями подписал и. о директора.

Документ ссылается на распоряжение департамента образования Томской области «Об усилении мер по профилактике распространения рисков радикализации среди детей и молодежи» от 12 мая 2026 года.

Согласно приказу, школьникам запрещается носить одежду с надписями на иностранных языках «в целях противодействия пропаганде противоправного поведения, радикализации, асоциальных идей». Исключение составляют надписи, которые являются частью зарегистрированного товарного знака.

В документе глава школы просит донести данные сведения до родителей, учеников и педагогов.

