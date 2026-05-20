Проверка на задиры: извращенец снимал москвичку под платьем с помощью эндоскопа

Мужчина получил 15 суток за съемку москвички под платьем с помощью эндоскопа

Замоскворецкий районный суд Москвы назначил административный арест мужчине, который снимал пассажирку метро под платьем на скрытую камеру, сообщает пресс-служба столичных удов общей юрисдикции.

Установлено, что утром 16 мая в поезде на станции метро «Добрынинская» мужчина снимал под платьем пассажирку с помощью камеры эндоскопа.

Суд признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство) и назначил ему наказание в виде административного ареста сроком на 15 суток.

