Юристы опровергли связь накоплений граждан с госфондами

Аферисты начали убеждать россиян, что их банковские накопления якобы входят в Резервный фонд и требуют обналичить средства для «проверки», сообщает «Вечерняя Москва» .

По данным МВД, злоумышленники сначала пишут в мессенджерах об утечке персональных данных. Затем к разговору подключается «представитель спецслужб», который заявляет о попытке финансирования терроризма от имени жертвы. После этого «следователь» или «начальник службы безопасности Центрального банка» убеждает человека, что деньги являются частью Резервного фонда, и требует снять их и передать «ответственному лицу». Жертву инструктируют, как отвечать сотрудникам банка.

Юрист Зелимхан Сербиев пояснил, что это не новая схема, а измененная легенда.

«Ранее злоумышленники представлялись сотрудниками банков, Центрального банка, МВД, ФСБ или Следственного комитета, убеждая человека, что его деньги якобы пытаются похитить. Сейчас они адаптировали сценарий и начали использовать тему так называемого резервного фонда России», — сказал он.

Сербиев подчеркнул, что личные средства на счетах являются собственностью граждан и не могут автоматически входить в государственные фонды. Резервные фонды формируются из бюджетных доходов и налогов. Требование обналичить средства — признак мошенничества.

Юрист Елена Рудакова добавила, что резервные фонды создаются для непредвиденных расходов, но не за счет вкладов граждан. По ее словам, большинство схем сводится к попытке заставить человека перевести деньги или передать коды доступа.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.