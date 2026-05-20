Минтранс предложил проверять такси через мессенджер «Макс»

Минтранс выступил с инициативой интегрировать федеральный реестр такси с мессенджером «Макс». Предполагается, что пассажиры смогут проверить наличие автомобиля и водителя в государственной базе еще до посадки в машину.

Руководитель Центра компетенций Международного евразийского форума «Такси» Станислав Швагерус назвал инициативу закономерным шагом.

«Появление еще одного сервиса — проверки легальности автомобиля такси — это вполне логичный этап развития как для «Макса», так и для ФГИС „Такси«», — подчеркнул эксперт.

При этом он отметил, что рассчитывать на резкий рост безопасности перевозок не стоит.

«Потребительский контроль — это дополнение государственного контроля, и рассчитывать, что он в корне повысит безопасность перевозок, было бы неправильно. Безопасность перевозок — это комплексное понятие, и оно не заключается только лишь в наличии записи в государственном реестре», — отметил собеседник.

