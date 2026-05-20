Россиянка 20 лет жила в «фантомном» браке и при разводе осталась ни с чем

Россиянка после 20 лет брака решила развестись с мужем и с удивлением обнаружила, что ее брак был «фантомным». Из-за этого суд при разделе имущества оставил все бывшему мужу, сообщает Baza .

Мария (имя изменено — ред.) и ее избранник расписались в ЗАГСе в нулевых. Спустя два года у них появился ребенок. Также пара приобрела коттедж в Калининградской области, несколько земельных участков и иномарку. Все это муж оформил на свое имя.

Спустя 20 лет семейная жизнь разладились, женщина подала на развод. По ее словам, свидетельство о браке забрал супруг, поэтому к иску она смогла приложить лишь копию. Суд при проверке документов выяснил, что семьи никогда и не было — в архивах ЗАГСа не оказалось записи акта о заключении их брака.

Выяснилось, что свидетельства с теми же серией и копией были выданы совершенно другим людям. Мария считает, что данные могли случайно скопировать или перепутать при оформлении.

Наличие официального брака мог бы подтвердить оригинал свидетельства, но муж Марии на суде заявил, что никогда не женился на ней официально. Суд поверил ему и оставил все имущество за мужчиной. Не помогли и апелляции. Тем не менее женщина планирует добиться справедливости.

