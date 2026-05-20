Бил по голове, разгромил квартиру: парень сильно избил блогершу
Фото - © Pixel_shot / Фотобанк Лори
Блогерша Екатерина (имя изменено) пожаловалась на бывшего молодого человека, который сильно избил ее 9 мая.
Она отметила, что находится в шоке и пытается прийти в себя.
По словам пострадавшей, часть ударов пришлась по голове, также у нее поврежден нос.
Екатерина добавила, что молодой человек также разгромил ее съемную квартиру, повредил входную дверь, разбил ее телефон и слуховой аппарат. теперь гаджеты не подлежат восстановлению.
Как подчеркнула девушка, она сняла побои и написала заявление в полицию.
Подписчики поддержали пострадавшую, пожелали ей скорейшего выздоровления. А также призвали не прощать агрессора и довести дело с избиением до конца.
