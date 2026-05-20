Глава Ленинского округа Станислав Каторов примет участие в квесте «Город пЕРемен»

Ленинский городской округ станет первым в Подмосковье, кто примет масштабный городской квест «Город пЕРемен». Премьера состоится уже в эту субботу, 23 мая, в Видном. Позднее эстафету подхватят Балашиха 31 мая и Королев 6 июня, сообщает пресс-служба партии.

Организаторы квеста — «Единая Россия» и «Молодая Гвардия» в Подмосковье — говорят, что идея проекта в том, чтобы показать жителям реальные перемены, которые произошли в их городах в последние пять лет, не через отчеты в СМИ или соцсетях, а с помощью интересных прогулок с семьей или друзьями по маршрутам, где каждая точка на карте — это не абстрактный объект, а реальный результат выполнения народной программы: новые спортивные площадки, благоустроенные скверы, обновленные школы и поликлиники, о которых просили сами жители.

Глава Ленинского городского округа Станислав Каторов не остался в стороне и в своих социальных сетях пригласил земляков присоединиться к квесту.

«Я тоже приму участие! Собираю команду и приглашаю каждого из вас присоединиться. Будем изучать и открывать наш округ заново. Уверен, это будет не только азартно, но и душевно», — написал Каторов.

Он также подчеркнул, что Ленинский не случайно выбран площадкой для премьеры. По словам организаторов, округ действительно стал одним из самых динамично развивающихся в Подмосковье, и найти здесь объекты народной программы для заданий квеста было несложно — настолько заметны перемены, произошедшие за последние пять лет.

Правила участия простые: нужно собрать команду от 1 до 5 человек, обязательно с одним участником старше 18 лет. Все зарегистрированные команды получат стартовые сувениры и бонусы от организаторов, а победителей ждут памятные значки и специальные призы.

Задания рассчитаны на логику, внимательность и знание истории — организаторы уверяю, скучать не придется. Главное правило — передвижение строго пешком, без использования транспорта, велосипедов и самокатов.

Регистрация на квест уже открыта на официальном сайте проекта gorod-peremen.ru, там же можно найти подробные правила. Участие бесплатное. Старт — в 11:00.