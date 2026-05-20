Дети рядом бегают: на Урале во дворе весь день лежала полуголая мертвая женщина

Полуголый труп женщины целый день лежал во дворе ЖК «Малевич» в Екатеринбурге, пока рядом играли дети. Его забрали в морг только вечером, сообщает E1.RU .

Жильцы нашли мертвую женщину во дворе дома в первой половине дня. Ее накрыли черным пакетом и стали ждать приезда правоохранителей. За несколько часов ветер сдул пакет — труп снова предстал у всех на виду.

При этом, по словам очевидцев, во дворе рядом с телом гуляли дети.

«Приезжали медики и полиция, оставили все как есть. А тут дети рядом бегают», — сказал один из жителей.

В итоге труп увезли в морг только около 19:00 или, по данным жильцов, еще позднее. Некоторые очевидцы считают, что женщина сорвалась с высоты, пока мыла окна.

