Дети рядом бегают: на Урале во дворе весь день лежала полуголая мертвая женщина
Полуголый труп женщины целый день лежал во дворе ЖК «Малевич» в Екатеринбурге, пока рядом играли дети. Его забрали в морг только вечером, сообщает E1.RU.
Жильцы нашли мертвую женщину во дворе дома в первой половине дня. Ее накрыли черным пакетом и стали ждать приезда правоохранителей. За несколько часов ветер сдул пакет — труп снова предстал у всех на виду.
При этом, по словам очевидцев, во дворе рядом с телом гуляли дети.
«Приезжали медики и полиция, оставили все как есть. А тут дети рядом бегают», — сказал один из жителей.
В итоге труп увезли в морг только около 19:00 или, по данным жильцов, еще позднее. Некоторые очевидцы считают, что женщина сорвалась с высоты, пока мыла окна.
