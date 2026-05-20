Песков: Вооруженные силы РФ примут меры для противостояния угрозам из Киева
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российские военнослужащие примут все необходимые меры для противостояния угрозам со стороны киевского режима, сообщает РИА Новости.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский утверждал, что Киев утвердил план дальнобойных ударов по территории России на июнь.
«Конечно, главное на фоне этих заявлений Зеленского — принимать меры, и у меня нет никаких сомнений, что наши военные так и делают, чтобы минимизировать риски, прежде всего для населения», — прокомментировал Песков слова президента Украины.
Пресс-секретарь президента РФ добавил, что на фоне воинственных заявлений киевского режима Россия намерена продолжить спецоперацию до достижения своих целей.
