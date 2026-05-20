В Подмосковье пройдет предварительное голосование «Единой России»

В Московской области, как и по всей стране, с 25 по 31 мая пройдет электронное предварительное голосование «Единой России». Жителям предстоит выбрать тех, кто этой осенью будет баллотироваться от партии в Государственную думу, Мособлдуму и ряд муниципальных советов. Федеральные эксперты отмечают, что Московская область — один из лидеров по уровню конкуренции: на место в региональном парламенте претендуют 13 человек (средний конкурс по стране в законодательные собрания — 7 человек на место), передает пресс-служба партии.

Из более чем 900 зарегистрированных кандидатов Подмосковья 670 намерены баллотироваться в Мособлдуму, 235 человек — в Госдуму. Остальные претендуют на места в муниципальных советах депутатов.

Секретарь регионального отделения партии, председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов ранее отмечал, что по итогам осенних выборов ожидается заметное обновление состава регионального парламента: «Около 80% от общего числа зарегистрированных на предварительное голосование кандидатов — новые лица в политике: работники промышленных и сельхозпредприятий, представители бизнеса и бюджетной сферы — педагоги, врачи. Также много молодых людей, до 35 лет — таких кандидатов у нас более 20%. Это активисты „Молодой Гвардии“, волонтеры, общественники», — сообщил Брынцалов.

Он также рассказал, что на предварительное голосование в Подмосковье идут 67 участников СВО. В их числе и первая женщина, которую Президент наградил Золотой Звездой Героя РФ за подвиг в зоне спецоперации, — Людмила Болилая, военный медик из Ступино. Для участников спецоперации предусмотрены особые условия — они получат дополнительно 25% к тому количеству голосов, которые наберут в ходе голосования.

Активность проявляют и жители Подмосковья: о своем желании принять участие в голосовании в качестве выборщиков заявили уже около 650 тысяч человек — это чуть более 10% от общего числа избирателей.

Проголосовать за кандидатов предварительного голосования могут все жители региона старше 18 лет. Регистрация проходит на сайте PG.ER.RU до 29 мая включительно. Информация о претендентах — биография, видеопрезентация, программа — доступна в разделе «Кандидаты» на сайте. Проголосовать можно как за одного, так и за нескольких человек.

Всего по стране на участие в предварительном внутрипартийном отборе зарегистрировались свыше 20 тысяч кандидатов. Это на треть больше, чем на аналогичных выборах в 2021 году, ранее сообщил секретарь Генсовета партии Владимир Якушев.

«Единая Россия» — единственная политическая партия в стране, которая ежегодно на всех уровнях выборов проводит предварительное голосование и предоставляет право сформировать список кандидатов самим избирателям.