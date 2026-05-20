Самбурская отсудила у блогера из дуэта «Немагия» деньги за обвинения в эскорте

Актриса Настасья Самбурская выиграла суд против блогера из дуэта «Немагия», который обвинил ее в эскорте. Она потребовала 3 млн рублей компенсации, сообщает «112» .

Алексей Псковитин вместе с другом ведут блоге о разоблачениях знаменитостей. В одном из роликов мужчины заявили, что звезда «Универа» якобы является эскортницей.

Самбурская после этого подала иск о защите чести, достоинства и деловой репутации. Она потребовал взыскать с блогера 3 млн рублей.

Суд удовлетворил иск частично. Теперь Псковитин должен выплатить Самбурской компенсацию. При этом блогер утверждает, что не знал о разбирательствах.

«Настюха-то, оказывается, в суд подала. Обиделась, видимо», — написал он.

