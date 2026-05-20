Психиатр Вилков объяснил вред просмотра видео на скорости х2

Психиатр и психотерапевт Алексей Вилков заявил, что регулярный просмотр видео в ускоренном режиме может привести к переутомлению и тревожности, сообщает «Вечерняя Москва» .

Функция ускоренного воспроизведения кажется удобной, однако при постоянном использовании может негативно сказаться на психике. По словам специалиста, мозг вынужден работать в режиме повышенной концентрации, чтобы успевать за быстрой подачей информации.

«Когда мозг постоянно находится в состоянии активности и усиленной концентрации внимания, чтобы усвоить ускоренную подачу информации, это со временем приводит к переутомлению», — предупредил психиатр.

Вслед за усталостью могут появляться и другие психоэмоциональные проблемы, включая повышенную тревожность. Вилков отметил, что люди часто не связывают ухудшение самочувствия с привычкой смотреть ролики на высокой скорости.

«Очень часто люди не связывают все эти проявления с привычкой смотреть видео в ускоренном режиме. Однако если человек заметил их у себя, необходимо на время сократить потребление такого контента, чтобы стабилизировать психоэмоциональное состояние», — рассказал психиатр.

При этом редкое использование режима х2 не несет существенного вреда.

«В качестве исключения скорость «х2» не представляет опасности, потому что мозг обладает достаточным количеством ресурса, чтобы быстро восстановиться после такого просмотра. Если это не становится привычкой, опасаться нечего», — считает врач.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.