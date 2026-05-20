Девушка, ставшая героиней вирусного свадебного ролика, рассказала о разводе

На свадьбе Карины мать жениха демонстративно не хотела «отпускать» сына, обнимала и целовала его. Видео стало вирусным: одни пользователи сочли сцену постановкой, другие — признаком токсичных отношений.

Карина познакомилась с будущим мужем в школе в 2015 году. В 2018-м дружба переросла в роман. Пара переехала в Москву, копила на торжество и официально расписалась 15 мая 2025 года, а свадьбу сыграла в августе.

«И уже на второй день свадьбы я узнала об измене со стороны моего на тот момент еще мужа. Мне было тяжело и больно, казалось, что не смогу пережить такое предательство. Всем близким я тогда говорила: «Мне больнее потерять человека, чем его измена», поэтому я приняла решение попробовать сохранить брак», — отметила Карина.

По ее словам, измены продолжились. Девушка также утверждает, что супруг оформил купленный на свадебные деньги автомобиль на мать. Пара развелась в декабре 2025 года, споры по имуществу продолжаются.

Карина рассказала, что мать мужа с начала отношений была против брака и вмешивалась в их жизнь. «Ты еще не готов к женитьбе, она еще шесть лет подождет, подумай хорошо, там нет ничего хорошего, с мамой лучше, а как же я?» — приводила девушка ее слова.

После публикации ролика на Карину обрушился негатив со стороны знакомых бывшего мужа. Сейчас она пересмотрела взгляды на отношения и заявила, что не допустит «равнодушия, неуважения и попыток нарушить то личное пространство, которое принадлежит только нам двоим».

