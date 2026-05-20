Профессор Коньков предупредил об опасности кондиционеров

Доктор медицинских наук Александр Коньков заявил, что длительное пребывание под кондиционером может навредить аллергикам и людям с хроническими заболеваниями при неправильной настройке и обслуживании техники, сообщает RT .

Длительное нахождение в помещении с кондиционером не опасно для здорового человека, если система работает исправно и поддерживается комфортная температура. Проблемы возникают из-за слишком холодного воздуха, резких перепадов температур, пересушивания и плохого обслуживания оборудования, пояснил заведующий кафедрой терапии университета РОСБИОТЕХ Александр Коньков.

«Главная ошибка — выставлять кондиционер на слишком низкую температуру в жару. Когда разница между улицей и помещением достигает 10—15 градусов и более, организм начинает испытывать дополнительную нагрузку. Особенно чувствительны к этому сосуды, дыхательные пути и мышцы. Именно поэтому после нескольких часов под холодным потоком воздуха люди часто жалуются на першение в горле, заложенность носа, головную боль, мышечные спазмы или ощущение «простуды», — предупредил он.

Специалист подчеркнул, что кондиционер не вызывает вирусные инфекции.

«Распространенный миф о том, что «простывают именно от кондиционера», не совсем корректен. Кондиционер не создает вирусы, но холодный и сухой воздух действительно может снижать местную защиту слизистых и делать человека более чувствительным к инфекциям», — рассказал эксперт.

По словам Конькова, при длительной работе устройство снижает влажность, из-за чего пересыхают слизистые носа и глаз. Особую осторожность следует соблюдать людям с астмой, аллергией и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Оптимальная температура в помещении — +22…+24 °C без прямого потока воздуха на человека.

