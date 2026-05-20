18:41

Ребенок разбился, выпав из окна многоэтажки в подмосковных Люберцах

Ребенок погиб в результате падения из окна многоквартирного жилого дома в городском округе Люберцы, сообщает Telegram-канал «Мои Люберцы» .

ЧП произошло в среду вечером на улице 8 Марта.

Прибывшие на место происшествия медики не смогли спасти пострадавшего. От полученных травм ребенок скончался.

Ранее человек разбился при падении с 37-го этажа жилого дома в Москве. Экстренные службы вызвали жильцы многоэтажки, которые услышали громкий хлопок.

