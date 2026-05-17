Человек разбился при падении с 37-го этажа жилого дома в Москве

сегодня в 15:17

Человек выпал с 37-го этажа жилого дома на северо-востоке Москвы

Человек выпал с 37-го этажа жилого дома на северо-востоке Москвы. От полученных травм он скончался на месте происшествия, сообщает РЕН ТВ .

Трагедия произошла в ЖК на проспекте Мира. Жильцы дома услышали сильный хлопок, после чего вызвали полицию и скорую помощь.

На опубликованных кадрах видно, что на месте ЧП работают городские экстренные службы. Правоохранители оцепили территорию.

