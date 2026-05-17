сегодня в 16:03

ПВО перехватила 42 украинских беспилотника над РФ утром и днем

Утром и днем в воскресенье дежурными средствами ПВО ликвидированы 42 дрона противника самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны.

Аппараты сбили с 9 часов до 14 часов.

БПЛА уничтожили над Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской, Смоленской областями, Краснодарским краем, Крымом, а еще над Азовским и Черным морями.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что украинские власти под звуки песен «Евровидения» и на деньги от европейских спонсоров совершили очередной массовый теракт.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.