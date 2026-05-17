Ефимов: новоселами по программе реновации в Измайлове стали более шести тысяч человек

В столичном районе Измайлово квартиры в новых ЖК получили почти все жители 38 ветхих домов из 59, которые вошли в программу реновации, сказал глава Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Переселение по реновации в Измайлове стартовало в мае 2021 года.

«Первыми, кому город предложил здесь жилье в новостройках, стали горожане из четырех старых домов на 2-й и 3-й Прядильных улицах, а также на улице Никитинской. Сейчас переселением по программе реновации в районе затронуто уже две трети включенных в программу домов — 38 из 59. Ключи от новых квартир в Измайлове получили более 6,2 тыс. москвичей. Всего здесь планируется переселить в новостройки 8,5 тыс. человек», — передает слова Ефимова пресс-служба Градостроительного комплекса.

Уточняется, что территория вокруг новостроек отвечает критериям безбарьерной среды. Первые этажи в домах предусмотрены под магазины, сервисы и городские организации, которые дополнят инфраструктуру района.

«Сейчас договоры на недвижимость в современных жилых комплексах в районе Измайлово заключили уже все москвичи из 37 старых зданий, а участники программы реновации из дома 7, корпуса 1, на Первомайской улице завершают оформление документов на новое жилье», — прокомментировала министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Екатерина Соловьева.

Для участников реновации город передал в районе Измайлово пять современных жилых комплексов.

Как уточнили в Департаменте градостроительной политики, сегодня в районе Измайлово уже демонтировано 24 дома с применением современной экологичной технологии «умный снос», которая предусматривает максимальную переработку отходов и снижение шума. Жильцы старых домов переехали в новые квартиры с улучшенной отделкой. На месте сноса старых зданий появляются современные благоустроенные жилые комплексы с сопутствующей инфраструктурой.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о сдаче нового дома по реновации в Алексеевском районе.

Больше информации о реновации можно найти на портале mos.ru. Подробнее о квартирах и домах по программе доступно по ссылке.

Программу реновации утвердили в столице в 2017 году.