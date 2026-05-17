В Екатеринбурге волонтеры несколько часов искали малыша, уснувшего в диване

Родители и волонтеры несколько часов искали четырехлетнего мальчика, пропавшего в Екатеринбурге, а малыш в это время спал в диване, сообщает Baza .

Инцидент произошел днем в воскресенье. Родители мальчика думали, что он гуляет во дворе. В какой-то момент сын пропал у них из виду. Семья сразу забила тревогу.

На поиски малыша бросились полиция и волонтеры. Через три часа ребенок нашелся дома в диване.

Мальчик решил сыграть с родителями в прятки, а потом уснул в засаде.

