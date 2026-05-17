Император с ножами: бизнесмен захватил трон в Эрмитаже

Бизнесмен захватил трон в Эрмитаже и достал ножи, чтобы его не прогнали

46-летний бизнесмен из Горбунков захватил трон в Эрмитаже с Санкт-Петербурге и достал ножи, когда его попытались остановить, сообщает «Фонтанка SPB Online» .

В воскресенье днем в Георгиевском зале Эрмитажа мужчина забрался на Большой императорский трон. После этого предприниматель стал громко зачитывать принесенные с собой документы. Очевидцы услышали, что он бизнесмен, также он рассказывал о взятках, кредитах и разорении.

Когда сотрудник музея попытался спустить нарушителя вниз, то мужчина достал два ножа и направился в сторону культработника. Посетителей вывели из зала, а злоумышленника задержали сотрудники Росгвардии.

Мужчину доставили в полицию Центрального района.

