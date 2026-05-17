сегодня в 18:02

В Пятигорске задержали директора сети АЗС, на которой взорвался газовоз

В Пятигорске следователи задержали директора сети автозаправочных станций (АЗС), на которой взорвался газовоз. В результате ЧП есть пострадавшие, сообщает пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.

Согласно данным следствия, 16 мая в процессе перекачки из газовоза в резервуар сжатого углекислого газа на АЗС произошел хлопок с последующим возгоранием газо-воздушной смеси. В результате происшествия пострадали 6 человек, одному из которых причинен тяжкий вред здоровью. Всем пострадавшим оказывается необходимая медпомощь.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Причиной ЧП стали разгерметизация рукава и использование на АЗС газового оборудования, не отвечающего требованиям безопасности здоровья потребителей.

Следователи задержали 38-летнего директора сети АЗС. Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения в виде заключения под стражу.

