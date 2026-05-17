В Финляндии подняли в воздух истребители из-за недавних случаев с дронами

В небо над Финляндией были подняты истребители F/A-18 Super Hornet ВВС страны, сообщает ТАСС .

По информации телерадиокомпании Yle, силы обороны Финляндии официально подтвердили усиление контроля на юго-востоке страны и в регионе Пирканмаа.

Утром 15 мая над областью Уусимаа, вероятно, находился беспилотник. Из-за угрозы, связанной с появлением БПЛА, в аэропорту Хельсинки приостановили прилеты и вылеты. Финский лидер Александер Стубб позднее заявил об отсутствии прямой военной угрозы.

Из Финляндии несколько раз поступали сообщения об обнаружении дронов в стране или в ее воздушном пространстве. В Хельсинки также осудили пролеты и падения украинских беспилотников, назвав такие случаи неприемлемыми.

