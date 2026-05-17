Третий день ХХI Всероссийского Форума-выставки «ГОСЗАКАЗ» посвящен эффектам протекционизма в российской экономике на внутреннем и внешнем треке закупок, сообщает пресс-служба организаторов.

Стратегическая сессия «Работает ли национальный режим в закупках? Взгляд бизнеса», организованная Торгово-промышленной палатой, прошла в режиме концептуального диалога между регуляторами: Минпромторг, Росстандарт, ФАС и представителями индустриального бизнеса. Сначала были разобраны теоретические вопросы нормативной структуры импортозамещения. Затем аудитория дала обратную связь, поделившись проблемами реального рынка. Торгово-промышленной палатой РФ были представлены данные опроса отечественных производственных компаний.

В целом, российский бизнес одобряет верхнеуровневый курс на защиту внутреннего рынка, но указывает на несовершенство системы регулирования. 61% опрошенных говорят, что результат есть, но механизм необходимо дорабатывать. 13% однозначно подтверждают, что реформа нацрежима увеличила их объем рынка. 22% заявляют о полном отсутствии результата.

Вице-президент Торгово-промышленной палаты Елена Дыбова отметила, что это тревожный фактор.

«Мы столкнулись с тем, что обновленные требования нацрежима и выставленные „красные флажки“ оказались не заградительной стеной. Все-таки некоторые недобросовестные представители бизнеса начали искать обходные пути, используя в поставках продукцию и комплектующие других государств, используя преференции для отечественных поставщиков, и не разворачивая производство внутри страны», — считает она.

Также одним из посылов стратегической сессии стала идея об усилении ответственности заказчиков (такую точку зрения поддерживают 29% опрошенных).

Конструктивное предложение по дальнейшему совершенствованию нацрежима поступило со стороны ПАО «Ростелеком». Крупнейший заказчик телеком-оборудования в России, на потребность которого завязана целая отрасль.

По словам вице-президента и директора по закупкам ПАО «Ростелеком» Татьяны Карасевой формой и инструментом дальнейшего развития в логике импортозамещения.

«Должно быть отраслевое планирование. Отраслевые объединения действительно работают. Когда компании консолидируют свои проблемы и составляют запрос. Необходимо делать солидарную работу, загружать производства заказами, и контролировать развитие этих производств. В отраслевой экономике возможенчестный плановый рост доли рынка. честный целесообразный умный рост с пониманием, что над этой деталью надо пять лет работать, а над следующей семь», — прокомментировала Карасева.

Министерство промышленности и тоговли в лице Ильи Мельникова заместителя директора Департамента стратегического развития и корпоративной политики сообщило о развитии функционала постпроверок, а также о включении нового органа в работу по отслеживанию нарушений требований нацрежима. Этой работой вместе с Торгово-промышленной палатой будет заниматься Росстандарт.

В паре с протекционизмом и огораживанием внутреннего рынка должны работать инструменты экспансии и продвижения отечественных производителей на внешние рынки.Таким перспективным направлением расширения сбыта является Евразийский экономический союз.

Этой теме посвящена экспертная дискуссия «Государственные и корпоративные закупки стран БРИКС+ и ЕАЭС: интеграция экономических пространств и международная кооперация».

Один из ключевых акцентов — баланс между интеграцией и национальным регулированием. По словам Максима Ермоловича, Министра по конкуренции и антимонопольному регулированию Евразийской экономической комиссии, создать единую централизованную систему закупок для всех стран Союза невозможно: у каждого государства сохраняются собственные правила, приоритеты и меры поддержки.

«Как бы мы ни старались всех собрать в одну систему, мы никогда не сможем это сделать. Государственная закупка ЕАЭС — это подсистема национального регулирования, и это заложено в рамках законодательства. Мы рассматриваем международное взаимодействие в рамках государственных закупок больше как инфраструктурный проект».

При этом общая задача — обеспечить национальный режим для поставщиков из стран Союза, но с учетом требований каждой страны.

«Самое главное, чтобы обеспечивался национальный режим для всех стран Союза, для всех поставщиков из стран Союза, но в соответствии с национальными требованиями. Каждый в рамках своей страны определяет, кого поддерживать, в каком направлении, в каком объеме», — подчеркнул Максим Ермолович.

Экспертная дискуссия: «Будущее рядом: искусственный интеллект на службе закупок» направлена на приобщение профессиональной аудитории заказчиков и поставщиков к стремительно развивающимся цифровым сервисам. Закупочная среда также меняется под их воздействием, как и под воздействием цифровых платформ.

Участники обсуждали использование ИИ в государственном секторе, приоритет отечественных разработок и программного обеспечения, а также развитие импортонезависимых ИТ-систем полного цикла для закупочной деятельности.

«Уже не стоит вопрос — использовать или не использовать искусственный интеллект. Уже стоит вопрос, где и когда его использовать. Один из наиболее перспективных кейсов — анализ цен: модель может одновременно просматривать десятки источников и до 100 закупок, выявлять аномалии и готовить аналитическую основу для проверки. При этом в конце всегда остается человек, который принимает решение», — Игорь Гуляев, руководитель проекта от разработчика Казначейства России.

ИИ в закупках помогает быстрее обрабатывать большие массивы данных, анализировать рынок, сопоставлять цены, выявлять отклонения и снижать нагрузку на специалистов.

При этом эксперты подчеркнули: искусственный интеллект не заменяет человека, а усиливает его работу — берет на себя первичный анализ, фильтрацию рисков и подготовку данных для принятия решений.

Логическим продолжением стратегической сессии стала эксклюзивная ежегодная сессия «Открытый диалог или откровенные ответы на вопросы» в ходе которой на проблемные кейсы пользователей национальной контрактной системы отвечают представители регуляторов и контролеров: Минфина, Минпромторга, Казначейства и Антимонопольной службы.