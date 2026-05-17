«Единая Россия» подвела итоги выполнения народной программы в Балашихе

Итоги выполнения народной программы в Балашихе подвели на форуме, который прошел в культурно-досуговом центре «Заря» с участием жителей города, представителей предприятий и общественных организаций, администрации и депутатов всех уровней. Площадка была выбрана не случайно. Сегодня учреждение открылось после капитального ремонта, выполненного по народной программе «Единой России», передает пресс-служба партии.

Бывший Дом офицеров ВВС, открытый в военном городке еще в 1974 году, за все время существования ни разу капитально не ремонтировался. Сегодня жители увидели новое современное пространство для творчества, обучения и досуга. Помимо замены всей инженерной инфраструктуры здесь проведена отделка помещений, концертный зал оснащен новым мультимедийным оборудованием. На прилегающей территории появился небольшой сквер с зоной отдыха. В ближайшие дни на базе КДЦ начнут работу детская школа искусств и библиотека.

Ветераны микрорайона, где проживает много семей военнослужащих, рассказали, что очень ждали открытия и внимательно следили за каждым этапом работ.

«Наша ветеранская организация в прошлом году отметила 40-летие. Мы очень рады, что наконец-то появился вот такой прекрасный, по последнему слову техники оснащенный досуговый центр, где мы сможем встречаться», — поделился председатель ветеранской организации микрорайона Заря Алексей Иванович Дедов.

Представляя итоги выполнения народной программы в городе, секретарь регионального отделения партии, председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов напомнил, что всего в регионе в программу вошло около 780 тысяч наказов жителей, 70 тысяч из них — из Балашихи.

«Сегодня программа выполнена на 98%. Жители доверили партии свои проблемы, и высокий процент выполнения наказов доказывает, что это доверие оправдано», — подчеркнул Игорь Брынцалов.

Он сообщил, что по народной программе в Балашихе за 5 лет в новых микрорайонах построили около 30 объектов образования и 5 поликлиник, благоустроены 12 общественных пространств — парков и скверов.

Кроме того, идет строительство многопрофильной больницы на тысячу мест в микрорайоне Ольгино, которая станет одной из крупнейших в регионе. Проект поддержал Президент, лидер Единой России Владимир Путин. Больница обеспечит высокотехнологичным лечением жителей всей восточной части Подмосковья. Все эти объекты были прямыми наказами жителей в 2021 году.

Глава города, секретарь местного отделения партии Сергей Юров подчеркнул, что «народная программа — это не просто политический документ и не набор обещаний, а реальный рабочий инструмент, который позволяет объединять федеральные, региональные и муниципальные ресурсы для решения конкретных задач наших жителей».

Сегодня «Единая Россия» на основе инициатив жителей формирует новую народную программу. Документ закрепит задачи по развитию регионов на следующие пять лет. С ним партия примет участие в выборах в Государственную Думу и Московскую областную Думу, которые состоятся в сентябре. На данный момент в Подмосковье собрано около 30 тысяч наказов, более 5 тысяч из которых — от жителей Балашихи.