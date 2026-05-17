Автор мема «е******* ты Обэма» устроился охранять кукурузу под Калининградом

Автор мема «е******* ты Обэма» устроился охранять кукурузу в Калининградской области из-за нехватки денег на жизнь, сообщает Mash .

До этого Александр Александрович подрабатывал в пожарной части. Затем записал видеообращение к бывшему президенту Соединенных Штатов Бараку Обаме и прославился.

Мужчина вышел на пенсию, записывал на заказ видеопоздравления для подписчиков и участвовал в различных медиапроектах. На одном из стримов подписчики задонатили Александру на новый «УАЗ».

Помимо этого, рэп-исполнитель Витя АК-47 предложил мужчины сняться в клипе, но сделка сорвалась из-за начала СВО. Однако со временем финансовое положение Александра значительно ухудшилось. Мужчина устроился сторожем кукурузных полей. Но из-за маленькой зарплаты он предпринимает попытки возродить свою популярность в соцсетях.

