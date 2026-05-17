В крымском парке львов «Тайган» умер орангутан Дана, которого накурили вейпом

В парке львов «Тайган» в Белогорске Республики Крым умер орангутан Дана, которого ранее посетительница угостила вейпом. Гибель животного подтвердил основатель парка Олег Зубков, сообщает «Mash на волне» .

«Животные умирают. Коллекция большая — это неизбежно», — отметил Зубков.

По его словам, когда Дане стало хуже, с диагностикой помогали глава Крыма и санавиация. Зубков знает причину смерти орангутана, но объявит ее только после получения официальных результатов из лаборатории.

Орангутан Дана стала одним из символов «Тайгана». Летом прошлого года в Сети завирусилось видео, на которых одна из посетительниц парка дала обезьяне покурить вейп. После инцидента Дану проверили ветеринары и не выявили проблем со здоровьем.

В апреле текущего года посетители парка львов заметили, что вольер, в котором жила Дана, почти месяц пустует. Люди предположили, что обезьяны нет в живых.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.