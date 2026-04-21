В Крыму мог умереть известный орангутан и курильщик вейпов
В Крыму орангутан Дана могла умереть
В парке львов «Тайган» в Белогорске Республики Крым исчез орангутан Дана. Летом ее накурили вейпом, сообщает «Mash на волне».
Вольер, в котором жила Дана, пустует почти месяц.
В середине марта люди начали обсуждать вероятную гибель орангутана. Журналисты проверили и выяснили, что вольер Даны якобы закрыли на ремонт.
Работники парка поделились, что не знают, где орангутан. Посетителям предложили посмотреть на других животных.
