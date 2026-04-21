В больнице Владивостока отказались открывать шлагбаум для ребенка-инвалида

Ребенка-инвалида пришлось нести на руках от больницы Владивостока, потому что в медучреждении отказались открывать шлагбаум, сообщает Amur Mash .

Ребенок лежал в паллиативном отделении детской клинической больницы. Когда настало время его забирать, родители запросили у руководства учреждения разрешение подъехать ближе. Но получили отказ. Им так и не открыли шлагбаум.

В итоге отцу ребенка пришлось брать его на руки и нести десятки метров до машины. Очевидцы опубликовали ролик, на котором запечатлено все происходящее, после чего в Сети возник скандал. Прокуратура начала проверку.

После этого случая в Минздраве принесли родителям ребенка извинения. Там заявили, что в больницах действуют антитеррористические меры, из-за чего шлагбаум отказались открывать.

Подписывайтесь на РИАМО в МАКС.