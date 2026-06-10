Моются под дождем: жители Карелии 3 недели сидят без воды и боятся дизентерии

Жители поселка Куркиеки Лахденпохского района уже третью неделю сидят без воды. Причем у людей нет ни горячего, ни холодного водоснабжения. Некоторые вынуждены мыться прямо под дождем, сообщает «Daily Карелия» .

Воду отключили еще 24 мая. Жизнь в поселке остановилась — летние лагеря при школах не работают, в больницах не могут полноценно принимать пациентов. Люди боятся вспышки дизентерии. Обращения к чиновникам результатов не дали.

«Ситуация в поселке тяжелая, помогите нам решить проблему с водоснабжением, так как это происходит практически каждое лето из года в год! На данный момент в Куркиеках полная антисанитария», — рассказала местная жительница.

По словам людей, воду подвозят по графику всего по нескольким адресам, а ремонт длится с 30 мая. Чиновники отметили, что проблемный участок водопровода планируют реконструировать.

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